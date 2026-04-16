Güzellik ve kişisel bakım, Türkiye’de yükselişte

NielsenIQ perakende panel verileri ve alışverişçi içgörüleri, globalde fiyat artış hızının yavaşladığı bir dönemde güzellik ve kişisel bakım kategorilerinin hem hacim hem de ciro açısından güçlü performans sergilediğini ortaya koyuyor. Türkiye bu büyümede bölgesel olarak en güçlü performans gösteren ülke konumuna yükselirken, tüketici davranışlarındaki değişimlerin ve dijital dönüşümün de pazarı yeniden şekillendirdiği görülüyor.

“GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM, GLOBAL HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ BÜYÜMESİNİN LOKOMOTİF KATEGORİSİ”

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve NielsenIQ Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika & Hindistan E-ticaret Bölge Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, hızlı tüketim ürünlerinde son iki yıllık döneme bakıldığında, globalde fiyat artışları ile birlikte hacimsel artış hızında yavaşlamalar görüldüğünü ifade etti. Didem Şekerel Erdoğan “Globalde toplam hızlı tüketim ürünlerinde büyüme yüzde 3,3 olarak gerçekleşirken, güzellik ve kişisel bakımdaki büyümenin yüzde 3,9 ile ana kategorilerin arasında başı çektiğini görmekteyiz. Ayrıca güzellik ve kişisel bakım kategorisi, güçlü hacim performansıyla diğer kategorilerden ayrışarak hem hacim hem ciro bazında globalde güçlü performans gösteriyor.” diye konuştu.

NielsenIQ global panel verileri ve alışverişçi araştırmalarından yola çıkarak güzellik sektörüne yön veren 10 trendi paylaşan Didem Şekerel Erdoğan, bunların “değer arayışı, çoklu kanalın yükselişi, evde güzellik rutinleri, güzellik teknolojisi, farklı kuşakların ihtiyaçlarını gözetmek, içerik odaklılık, bütünsel sağlık, Kore güzellik anlayışı, güzellik alışverişinde sezonsal dönemlerin önemi ve çapraz kategori iş birlikleri” olduğunu söyledi.

“TÜKETİCİ ARTIK YAPAY ZEKÂ İLE KONUŞARAK ALIŞVERİŞ YAPIYOR”

Didem Şekerel Erdoğan’ın güzellik alışverişinin dönüşümü hakkında paylaştıkları içgörülere göre: Tüketiciler artık ürün arayışlarında yapay zekâ araçlarını kullanıyor. Yapay zekâ destekli derin öğrenme modelleri olan LLM’ler yeni arama motoru optimizasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı markalar, yapay zekâ platformlarında bu aramalarda öne geçerek fark yaratıyor.

TÜRKİYE GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM PAZARINDA GÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞ İVMESİ VAR

NielsenIQ Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Pazar ölçüm sonuçlarına göre, Türkiye’de parfüm ve saç bakım kategorileri güçlü büyümesini sürdürüyor. 2025 yılı ciro bazında parfüm yüzde 41, saç bakımı yüzde 37, kozmetik yüzde 35 ve cilt bakımı yüzde 32 büyüme gösterdi. Parfümeriler ise 2025’te yüzde 38’lik büyüme göstererek, güçlü büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Alışverişçilerin dörtte üçü, özellikle ağız bakım, parfüm/deodorant ve saç bakım kategorilerinde yeni ürün görmek istediklerini belirtiyor. En yenilikçi kategoriler ise kadın parfümleri, şampuanlar ve saç kremleri olarak öne çıkıyor.

NielsenIQ panel verilerinde gözlenen bu güçlü büyüme rakamlarının güzellik ve kişisel bakım pazarının yüksek potansiyelini teyit ettiğini belirten Didem Şekerel Erdoğan “Gerek parfümeri ve süpermarketlerin öne çıktığı offline kanalda, gerekse de online pazarda gözlenen bu yüksek büyüme rakamları, çoklu kanal alışverişinde güzellik ve kişisel bakım gruplarının ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koyuyor. NielsenIQ olarak, bu gruplara yönelik yaptığımız panel ölçümlememiz ve tüketici araştırmalarımızla, markaların ve perakendecilerin büyüme yolculuklarına ışık tutuyoruz.” diye konuştu.

EVDE GÜZELLİK RUTİNLERİ YAYGINLAŞIYOR

Hanede geçirilen zamanın artmasıyla birlikte, Türk tüketicilerinin kuaför ve güzellik salonu ziyaretlerini azalttığı; saç bakımı, saç boyama, tırnak bakımı, cilt bakımı, saç şekillendirme ve epilasyon gibi işlemleri evde yapmaya yöneldiği görülüyor. Böylece tüketiciler, bakım ürünleri ve ev tipi elektrikli kişisel bakım aletleri satın alarak tasarruf sağlama yoluna gidiyor.

GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNİN ONLİNE ALIŞVERİŞTEKİ PAYI ORTALAMANIN ÜZERİNDE

2025 yılında Türkiye’de hızlı tüketim ürünlerinde online alışveriş ciro payı yüzde 9 iken, kişisel bakımdaki online alışverişin payı yüzde 23 ile hızlı tüketim ürünlerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Elektrikli kişisel bakım ürünlerinin online alışverişteki payı ise %55 seviyelerinde görünüyor.

GÜZELLİK KATEGORİSİNİN E-TİCARETTEKİ BÜYÜMESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yine ülkemizde saç bakımı, parfüm ve makyaj sektörleri online alışverişte kişisel bakım ortalamasının üzerinde büyüme gösteriyor. Güzellik kategorilerinin e-ticaret performansında yüzde 51’lik büyüme göze çarpıyor. Bu kategorinin alt başlıklarına bakıldığında; parfümde (yüzde 67), saç bakımda (yüzde 55), makyajda (yüzde 53) ve cilt bakımda (yüzde 50) artış görülüyor. Kişisel bakım ve sağlıklı yaşam kategorilerinde, 2025 yılında online alışverişte en hızlı büyüyen 10 alt kategori arasında; vitamin ve gıda takviyeleri (yüzde 95), saç köpüğü (yüzde 77) tüy dökücü kremler (yüzde 73), duş jelleri (yüzde 70), sabun (yüzde 68), şampuanlar (yüzde 68) ve parfümler (yüzde 67) ile ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle vitaminlerdeki bu yükseliş, önleyici sağlık trendinin yükselişini destekliyor.

GÜZELLİK ALIŞVERİŞÇİSİ İÇERİĞİN PEŞİNDE

Artık tüketiciler, sosyal medyanın etkisiyle kozmetik ürün içerikleri konusunda çok daha bilinçli hale geliyor. Aynı zamanda cilt tiplerine özel içerik barındıran hibrit ürünlere yönelerek, tek bir üründen çoklu fayda sağlamayı tercih ediyor. İçerik üreticileri, uzman görüşleri ve yapay zekâ destekli bilgi akışı sayesinde tüketiciler; ürünlerin içeriğini analiz edebilen ve kendi ihtiyaçlarına göre değerlendirebilen bir noktaya ulaştı.

Tüketicilerin %76’sı kişisel bakım alışverişlerinde içerik bilgisine önem verirken, en çok tercih edilen içerikler ise kolajen (yüzde 69) ve keratin (yüzde 50) olarak öne çıkıyor. Bu dönüşüm, kozmetik alışverişlerinde marka algısının yanı sıra, içerik odaklı ve güven temelli yeni bir dönemi de beraberinde getiriyor.

Bu eğilim yalnızca kozmetikle sınırlı kalmayıp vitamin ve gıda takviyelerine de yansırken, D vitamini, C vitamini ve magnezyum, tüketicilerin ajandasında en çok tercih edeceklerini beyan ettikleri ilk üç takviye arasında yer alıyor.