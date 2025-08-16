TCMB, zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini uzattı.

TCMB tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KREDİ BÜYÜME DÖNEMİ 4 HAFTADAN 8 HAFTAYA ÇIKARTILDI

Tebliğe göre, TCMB, kredi büyüme sınırlarının 4 haftalık yerine 8 haftalık dönemler için uygulanmasına karar verdi.

KREDİ BÜYÜME ORANLARI DEĞİŞMEDİ

Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.