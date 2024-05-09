TCMB’nin 2024 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 38 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu sundu. Karahan, TCMB’nin yeni enflasyon tahminini 2024 için yüzde 38 olarak açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu’nu 3 ayda bir olmak üzere bir yılda toplam 4 kez sunuyor. Bugün ise yılın 2. Enflasyon Raporu, Ankara'da açıklandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e güncellendi. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedeflendi.

"Yıl sonu enflasyon tahmini 2024 yılı için yüzde 38 olarak güncellendi"

Karahan, yeni enflasyon tahminini şu sözlerle açıkladı:

Yıl sonu enflasyon tahmini 2024 yılı için yüzde 38 olarak güncellenirken 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak korunmuştur. Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2024 yılı sonunda orta noktası yüzde 38 olmak üzere, yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında; 2025 yılı sonunda orta noktası yüzde 14 olmak üzere yüzde 7 ile yüzde 21 aralığında gerçekleşeceği; 2026 yılı sonunda tek haneli seviyelere gerileyip yüzde 9’a düştükten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.

TCMB Başkanı Karahan, yılın ilk çeyreğindeki makro finansal veriler nedeniyle 2024 yılının tahminine yüzde 2 puan artış yansıtılarak beklentinin yüzde 38'e yükselttiğini belirtti.

Birinci enflasyon raporundaki tahminler

TCMB, yılın birinci Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

Enflasyon tahmin aralığı 2024 için yüzde 30 ile 41, 2025 için de yüzde 7 ile 21 arasında bulunmaktaydı.

"Yabancı para mevduattan Türk Lirasına geçiş hızlandı"

Kredi faizlerinin geldiği seviyenin kredi büyümesinin yavaşlamasına ve iç talebin dengelenmesine katkı vereceğini ifade eden Karahan, şu değerlendirmede bulundu:

Türk Lirası mevduat faizlerinin seviyesi ise sistemde TL mevduat payı artışını desteklemektedir. Nitekim son veriler, yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata geçişin hızlandığına işaret etmektedir. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır. 2024 yılının ilk çeyreğinde artan belirsizlik algısı nedeniyle kredi talebinin hızlanması, tüketici kredi büyümesinin, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kaynaklı artmasına neden olmuştu. Attığımız sıkılaştırıcı adımlarla, nisan ayında tüketici kredisi büyümesi zayıflayarak 2023 yılı son çeyrek ortalamasının da altına gerilemiştir.

"Ticari kredi büyümesinin güçlendi"

Karahan, ticari kredilerin de şubat ayına kadar istikrarlı seyrettiğini vurgulayarak, martta öngörülerin üstünde bir kredi talebi görülmesiyle kısa sürede ticari kredi büyümesinin güçlendiğini söyledi.

"TL ticari kredi büyümesi geriledi"

Söz konusu adımlar sonrasında TL ticari kredi büyümesinin gerilediğini dile getiren Karahan, şöyle devam etti:

Son dönemde yabancı para kredilerin arttığını gözlemliyoruz. Şubat ve mart aylarındaki yabancı para mevduata yönelik güçlü talep, mart ayında alınan kararlarla hızlı bir şekilde ortadan kalkmıştır. Nisan ayında TL mevduat 539 milyar lira artarken, parite etkisinden arındırılmış yabancı para mevduat ve kur korumalı mevduat, sırasıyla 6,2 milyar dolar ve 19 milyar lira azalmıştır.

TCMB Başkanı Karahan'ın sunumunda öne çıkanlar:

-Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.

-Fiyat değişikliklerini yakından takip ediyoruz.

-Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

-Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

-Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir.

-Aylık enflasyonun ana eğiliminde, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri, öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

-Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ve ekonomi politikalarındaki eşgüdümün korunacağı bir görünüm esas alınmıştır.

-Haziran’dan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

-Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız.

TCMB enflasyon raporunun ardından politika faizinde artış bekleniyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Selimler'e Merkez Bankası'nın sunduğu yılın ikinci enflasyon raporunun daha önceki raporlardan farkını ve verilen mesajı sorduk.

Selimler Ensonhaber'e, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinde yaşanan yüzde 2 artışın, politika faizi artışını beraberinde getirebileceğini belirterek mevcut 50 baz faizin 250 ya da 500 baz puan artabileceğini vurguladı.

"Bu metne göre faiz artışına gitme ihtimali yükseldi"

Selimler'in TCMB raporuna ilişkin değerlendirmesi şöyle oldu: