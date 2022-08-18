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    TCMB'nin ağustosta politika faizini yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor

    Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün kamuoyuna açıklanacak. Piyasanın ve yapılan anketlerin beklentisi faizin sabit tutulacağı yönünde ilerliyor.
    • 18.08.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 09:20
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    TCMB'nin ağustosta politika faizini yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor

    Geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son 7 toplantısında politika faizini değiştirmedi.

    Banka, liralaşma hedefi doğrultusunda politika çerçevesini gözden geçirmekte olduğunu belirterek, liralaşmaya dikkat çekiyor.

    Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

    Merkez Bankası'nın Para politikası Kurulu (PPK) bugün gerçekleştirilecek toplantısında politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor.

    Toplantının sonucu bugün saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşıyacak.

    Faiz

    AA Finans'ın anketine katılan bütün ekonomistler faizin sabit bırakılacağını öngörüyor

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan 16 ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

    Reuters'in anketine göre politika faizinin yıl sonu tahmini yüzde 14

    Reuters'in anketinde yıl sonu için tahmin veren dokuz katılımcıdan yedisi politika faizinin yüzde 14'te kalacağını öngörürken, bir katılımcı yüzde 12'ye indirilmesini, bir diğeri ise yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

    Merkez Bankası'nın piyasa beklentisi faizin sabit kalması doğrultusunda

    TCMB, piyasa anketi sonuçlarına göre de hem ağustos ayı hem de yıl sonu faiz beklentisi yüzde 14'te sabit kaldı.

    TCMB


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