TCMB'nin enflasyon raporu toplantısı 8 Kasım'da

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yurt dışı programı nedeniyle Enflasyon Raporu, 31 Ekim'den 8 Kasım'a alındı.

TCMB'nin yılın son enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı, 8 Kasım'da Ankara'da gerçekleşecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

BİR ÖNCEKİ RAPORA GÖRE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

En son enflasyon raporuna göre tahminler 2024'te yüzde 38, 2025 için yüzde 14 ve 2025 için yüzde 9 olmuştu.

TOPLANTI CANLI TAKİP EDİLECEK

Toplantı TCMB internet sitesinde, bankanın resmi X (Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

ENFLASYON VERİSİ PAZARTESİ YAYINLANACAK

TCMB'nin para politikası ve beklenen faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında fikir verecek olan enflasyon verisi ise TÜİK tarafından haftaya pazartesi günü açıklanacak.

Reuters anketine göre enflasyonun ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61 artması, yıllık enflasyonun ise sınırlı gerileyerek yüzde 48,2 olması bekleniyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerine göre aylık yüzde 2,46 artarak yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Uzmanlar, TCMB'nin ekim ayı politika toplantısı metninde, kasım ayında bir indirime kapının tam olarak kapanmadığı ancak aralık ve ocak ayında indirim ihtimalinin daha yüksek olduğu mesajı aldı.

2025 SONUNA KADAR EN AZ 20 PUAN FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ

Yurt içi piyasalarda faiz indirimlerinin zamanlaması yakından izleniyor. Reuters anketine göre TCMB'nin 2025 sonuna kadar en az 20 puan faiz indirimi gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Piyasa, Karahan'ın bu rapordaki açıklamalarını, faiz indirim döngüsünü zamanı ve büyüklüğüne ilişkin daha net bilgi sahibi olmak için takip edilecek.

TOPLANTI PROGRAMI:

10.30-11.00: Dr. Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu 2024-IV’ün Tanıtımına İlişkin Sunumu

11.00-11.30: Soru-Cevap Bölümü