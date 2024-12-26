TCMB'nin faiz kararı öncesi piyasalar! 26 Aralık'ta döviz ve altın fiyatları

AA & Ensonhaber



Küresel piyasalarda, Noel tatili nedeniyle işlem hacmi düşük.

Yurt içinde ise bugün gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son para politikası kararına çevrildi.

Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,52 değer kazanarak 9.916,22 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

TCMB FAİZİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek.

PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak.

KUR HEDEFİ YOK

Bunlara ek olarak bankadan yapılan açıklamada, döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığı ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağı bildirildi.

VİOP

Söz konusu haberin ardından Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, gece seansında yüzde 0,6 yükselerek 11.036 puana çıktı.

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,47 yükselişle 9.962,46 puandan başladı.

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,2303'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,2740 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,2969 lira

Euro: 36,1474 lira

Sterlin: 44,2471 lira

ALTIN

Altının ons fiyatı Noel tatili sonrasında Asya'daki işlemlerde yüzde 0,4 yükselerek 2 bin 627 dolardan işlem görüyor.

Gram altın: 2 bin 626 lira

Çeyrek altın: 5 bin 52 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 585 lira

Tam altın: 20 bin 209 lira

Yarım altın: 10 bin 104 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı tatil sonrası yatay seyirle 73,2 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

GÜNDEM

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel enflasyon beklentileri

14.00 Türkiye, aralık ayı TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları