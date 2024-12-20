TCMB'nin faizi aralıkta 150 baz puan indirmesi bekleniyor

Piyasaların gözü kulağı önümüzdeki hafta gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) taplantısında.
Bugün yayınlanan piyasa katılımcı anketine paralel olarak AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler da aralık ayında Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini beklediklerini belirtti.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
ANKETE 14 EKONOMİST KATILDI
AA Finans'ın TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
4 EKONOMİST "FAİZ SABİT KALACAK" DEDİ
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
TAHMİNLER YÜZDE 47,50 İLE YÜZDE 50 ARASINDA
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50 arasında yer aldı.
2025 FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 29,50
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.
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