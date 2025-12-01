TCMB'nin yılın son para politikası kararı 11 Aralık'ta açıklanacak.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt içi tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

TCMB'nin yılın son para politikası kararı, 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Yurt içinde yatırımcılar TCMB'nin faiz kararına odaklanacak.

ŞU ANDA POLİTİKA FAİZİ: YÜZDE 39,50

Ekim ayındaki son politika kararında TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmişti.

Ekim ayındaki politika metninde Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdiği belirtmişti.

EYLÜLDE ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ YÜKSELDİ

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükseldiği ifade edilen para politikası metninde, "Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir." denilmişti.

YATIRIMCILAR TAKİP EDECEK

Analistler, bu ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerinin, ekonomi çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.