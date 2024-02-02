Tekirdağ’da eğitim aldılar! Sertifikalı çoban oldular Malkara'da hayvan sürülerini yöneten çobanların eğitimi için bir program düzenlendi. Programa katılanlara eğitim verilerek, hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği destek doğrultusunda ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenleniyor.

Programla hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması amaçlanıyor.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği" kursu gerçekleştirildi.

Kurs, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak düzenlendi.

Kursa devam ederek başarılı olan çobanlara sertifika verildi.

Kursiyerlere sertifika verildi

"Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" belge törenine katılan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve kurum yöneticileri tarafından, kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)