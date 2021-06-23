Temiz kaynak maliyetlerinde en büyük düşüş güneş enerjisinde

Dünya fosil enerji kaynaklarından temiz enerji kaynaklarına geçerken, kurulum maliyeti ve havanın temizlenmesi gibi avantajlar sağlıyor.

Şebeke ölçeğinde güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektriğin maliyeti, 2010-2020 döneminde yüzde 85 azaldı, bu oran diğer temiz kaynak maliyetleri arasında en büyük oran olarak kayıtlara geçti.

KÖMÜR SANTRALLERİ TEMİZ ENERJİ İLE YER DEĞİŞTİRİRSE MALİYET HER YIL 32 MİLYAR DOLAR AZALACAK

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından hazırlanan "Yenilenebilir Güç Üretimi Maliyetleri 2020" raporuna göre, dünya genelinde işletmede olan 800 gigavat kapasiteli kömür santrallerinin aynı kapasiteli rüzgar ya da güneş projeleri ile yer değiştirmesi durumunda sistem maliyetinin her yıl 32 milyar dolar azalacağı tahmin ediliyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNİN MALİYETİ YÜZDE 85 DÜŞTÜ

Son 10 yılda seviyelendirilmiş enerji maliyetleri, şebeke ölçeğinde, güneş enerjisi santralleri için yüzde 85 azalırken, fotovoltaik teknolojisinin kullanılmadığı güneş enerji sistemlerinde yüzde 68, karasal rüzgar santrallerinde yüzde 56 ve deniz üstü rüzgar santrallerinde yüzde 48 geriledi.

Aynı dönemde seviyelendirilmiş enerji maliyetleri, jeotermal enerjide yüzde 45, hidroelektrik santrallerde ise yüzde 18 artış gösterdi.

DÜŞÜK MALİYET EĞİLİMİ SÜRECEK

Rapora göre, güneş ve rüzgar projelerindeki düşük maliyet eğiliminin bölgesel farklılıklara rağmen süreceği tahmin ediliyor.