Temmuz 2025 SED ödemeleri yattı mı? Ne zaman ödenecek? Zamlı ödeme tarihi...

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ailelere ve çocuklara maddi ve manevi destek amacıyla hayata geçirilen bir sosyal hizmet modeli.

Her ay düzenli olarak başvuruları kabul edilen ailelerin hesabına yapılan SED ödemeleri memur maaşlarına göre zamlanıyor.

2025 Temmuz maaş zamları ardından SED yardım tutarları da değişti.

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.

Temmuz ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edildi. Bu kapsamda, "SED yardımı yattı mı, ne zaman ödenecek 2025" gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

İşte son açıklamalar ve ödeme tarihi bilgileri...

SED TEMMUZ 2025 ÖDEMELERİ

Bakan Göktaş, zamlı SED paralarının Ağustos ayı ödemelerinden itibaren hesaplara geçeceğini bildirdi.

SED yardımı her ayın 20'sine kadar hesaplara geçiyor. Temmuz ayının 3. haftası ödemelerin yapılması bekleniyor.