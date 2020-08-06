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    Temmuz ayı Nakdi Ücret Desteği yarın ödenmeye başlayacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.
    • AA
    • 06.08.2020 - 10:18
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    Temmuz ayı Nakdi Ücret Desteği yarın ödenmeye başlayacak

    Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını açıkladı.

    "BANKA HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK"

    Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek." dedi.

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