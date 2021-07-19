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    Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı

    Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.7 oranında azaldı. Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 10:18
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    Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen, Temmuz ayı güven endeksini açıkladı.

    Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre azalarak, Temmuz ayında 79,5 olarak açıklandı.

    HANENİN MADDİ DURUM ENDEKSİ

    Hanenin maddi durumu endeksi 57,9 oldu Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Haziran ayında 61,0 iken, Temmuz ayında %5,1 oranında azalarak 57,9 oldu.

    Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı #1

    HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 82,9 iken, Temmuz ayında %3,8 oranında azalarak 79,8 oldu.

    Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı #2

    EKONOMİK BEKLENTİ

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 86,0 iken, Temmuz ayında %3,3 oranında azalarak 83,2 oldu.

    DAYANIKLI MALLARA HARCAMA YAPMA DÜŞNCESİ 97.0 OLDU

    Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Haziran ayında 96,9 iken, Temmuz ayında %0,1 oranında artarak 97 oldu.

    Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı #3

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