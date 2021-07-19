Haberler

Ekonomi Haberleri

Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.7 oranında azaldı. Haziran ayında 81,7 olan endeks, Temmuz ayında 79,5 oldu.