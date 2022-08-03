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    Temmuz ayında ihracat 18,6 milyar dolar oldu

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar olduğu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 15:50
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    Temmuz ayında ihracat 18,6 milyar dolar oldu

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

    "Ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamı"

    Ticaret Bakanı Muş: "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır." dedi.

    "7 aylık toplam ihracatın 144,4 milyar dolar"

    Mehmet Muş açıklamasında 7 aylık toplam ihracatın 144,4 milyar dolara ulaştığını aktardı.

    Türkiye ekonomisi için önemli bir girdi olan ihracatın 2022 yılının başından bu yana süren yükseliş serisi devam etti.

     

    (AYRINTILAR GELİYOR)


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