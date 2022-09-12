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- Temmuz ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 6,2 arttı
Temmuz ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 6,2 arttı
- Haber Merkezi
- 12.09.2022 - 10:21
- Güncelleme : 12.09.2022 - 10:46
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.
İhracat birim değer endeksi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 76 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.
İhracat miktar endeksi yüzde 6,8 arttı
İhracat miktar endeksi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.
İhracat miktar endeksi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.
İhracat birim değer endeksine göre:
- İhracat birim değer endeksi yüzde 6,2 arttı.
- İhracat miktar endeksi yüzde 6,8 arttı.
- İthalat birim değer endeksi yüzde 27 arttı.
- İthalat miktar endeksi yüzde 11,3 arttı.
- Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 4,9 azaldı.
- Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı.
- Dış ticaret haddi 2022 yılı Temmuz ayında 76,6 olarak gerçekleşti.