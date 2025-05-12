Terörün Türkiye'ye maliyeti

AA

Terörsüz Türkiye sürecine girildi.

Bu süreçte terörün Türkiye'ye yıkımı dile getiriliyor.

1984’ten 2024’e kadar 14 bin 902 kişi terör saldırılarında hayatını kaybetti.

Bu şehitlerin 6 bin 387’si Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu, 1.512’si güvenlik korucusu, 587’si polis gücü mensubu oldu.

Terör saldırılarından dolayı yaralanan toplam güvenlik gücü sayısı ise 21 bin 667.

41 yıllık acılı süreçte telafisi mümkün olmayan sosyolojik yaralar kaldı.

Terör nedeniyle 41 yıl içinde yüzlerce karakol, binlerce köy hedef alındı, enerji iletim hatları zarar gördü, turizm potansiyeli yara alır.

AĞIR BEDELLER ÖDENDİ

Türkiye, 15 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin ilçelerinde PKK’nın başlattığı ilk saldırıdan bu yana süren terörle mücadelede, hem can hem de ekonomik açıdan ağır bedeller ödedi.

TERÖRÜN MALİYETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 2023'te "Terör olmasaydı, Türkiye'nin her yıl ortalama 0,50 puan daha fazla kalkınması mümkündü. Bunun da rakamsal karşılığı 2 trilyon 345 milyar TL'dir." demişti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023’te yaptığı açıklamada terörün ekonomik maliyetini ortaya koyan bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Soylu, 1984-2019 yılları arasında sadece hesaplanabilir maliyetin 3 trilyon 722 milyar lira olduğunu belirterek, "Sadece PKK kaynaklı maliyet 3 trilyon 423 milyar lira. Bu rakamla 1000 havalimanı, 1000 şehir hastanesi, 1000 okul, 100 bin kilometre duble yol yapılabilirdi." ifadesini kullanmıştı.

4 TRİLYON LİRA

Bugün gelinen noktada ise terörün hesaplanabilir ekonomik maliyetinin 4 trilyon lirayı bulduğu hesaplandı.

Terörün sora ermesi ile Türkiye’nin üzerinden büyük bir mali yükün kalkmasının yanı sıra psikolojik etkilerinin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bölgesel kalkınmaya olumlu yansımalarının olması bekleniyor.

BU PARAYLA NELER YAPILIRDI?

Şayet terör olmasaydı; bu parasal maliyetle tahmini olarak 100 adet İstanbul 3’üncü Köprüsü, 100 adet Veysel Eroğlu Barajı gibi ölçekli barajlar, 100 bin kilometre hızlı tren demir yolu, 100 bin kilometre duble yol, 1.000 adet HES, 1.000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı, 1.000 adet 1.000 yataklı şehir hastanesi, 1.000 adet 1.000 kişilik kütüphane, 1.000 adet 24 derslikli okulun hepsi bir arada yapılabilirdi.