Tescilli tarla ve bahçe bitkileri sayısı açıklandı

AA

2025 yılında bugüne kadar toplam 1.048 çeşit tarla bitkisi, 1.068 çeşit bahçe bitkisi tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tescil edilen bitkilere ilişkin paylaşımda bulundu.

MÜHENDİSLERİN EMEĞİ

Paylaşımda, üreticinin eli toprağa değdiğinde arkasında mühendislerin yıllar süren emeği, sabrı ve bilgisinden doğan yerli ve milli çeşitler olduğuna dikkat çekilirken, şu bilgilere yer verildi: