TESK; esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine zam çağrısı yaptı TESK Genel Başkanı Palandöken, bir açıklama yaparak memurlara tanınan hakların esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanması gerektiğini belirtti.

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu.

Buna göre, memurlar Toplu Sözleşmeden aldıkları farkla birlikte yüzde 49,25 oranında zam elde etti. Ancak SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı, sadece 6 aylık enflasyon farkı oranı olan yüzde 37,57'de kaldı.

Yüzde 37,57 zamla birlikte, en düşük emekli maaşının 10 bin 317 lira olacağı hesaplandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, bu aşamada “Tüm emeklilerimiz aynı enflasyondan muzdarip, memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı.” şeklinde açıklama yaptı.

"Emekliler için belirlenen zam oranları arasında ayrım yapılmamalı"

Emekliler için belirlenen zam oranları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SSK ve Bağkur emeklisi arasındaki maaş farkının adil olmadığını dile getirdi.

“Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı”

Bağkur ve SSK emeklilerinin de memur emeklileri ile aynı zam oranına tabi tutulmasını isteyen Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken esnaf, çiftçi, işçi emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapılması büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz demeden çalışan Bağkur'lu esnaf ve sanatkarlarımız hem en uzun prim gün sayısını öderken hem de en düşük emekli maaşını alıyor. Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı. Yeni bir düzenleme ile emekli vatandaşlarımız için maaşlarda norm birliği sağlanarak yaşanan olumsuzluğun önüne geçilmeli.

SSK ve Bağkurluların en düşük emekli maaşı nasıl gelişti

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, 2023'ün başında 5 bin 500 lira oldu.

2023'ün Nisan ayında, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkartıldı.

Temmuzda en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşlarına zam yapılmadı.

Piyasanın beklentisi, işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranlarının yüzde 50'ye çıkartılması doğrultusunda idi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)