TESK esnaf için ‘ticari akaryakıt’ istedi

Akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için ticari akaryakıt önerisinde bulundu.

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına gelen zam, cepleri yakıyor…

Sürücülerin zorlandığı bu dönemde, pompadaki günübirlik artışa karşı, esnaf kesiminden dikkat çeken bir teklif geldi.

TİCARİ AKARYAKIT ÖNERİSİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nu, ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesini önerdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını ve bu zamların A'dan Z'ye tüm ürünleri olumsuz etkilediğini belirtti.

“ESNAFIMIZ KENDİNDEN TASARRUF EDİYOR”

Palandöken bu yıl benzine 1 lira 20 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 84 kuruş zam yapıldığını hatırlatarak; akaryakıt zamlarının, yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyeti artırarak kazancın azalmasına sebep olduğunu vurguladı.

Palandöken, “Esnafımız zamlar karşısında zorlanırken fiyatları vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor. Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın cebine yansıyor. Bu da enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesi şu an en önemli beklenti haline geldi.” dedi.

MALİYET ARTIŞINA ÇÖZÜM: İCRALARI DURDURUN

Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin de önemli maliyet kalemlerinden olduğunu dile getiren Palandöken, bu ücretlerin, salgının etkileri tamamen azalana kadar esnaftan alınmaması gerektiğini belirtti.

Salgın süresince bu geçişler nedeniyle gelen cezalar ve bu cezalardan doğan icraların da durdurulmasını talep eden Palandöken, “Şoför esnafımızın maliyetini artıran durumların çözülmesi, vatandaşın da cebini doğrudan etkiler. Esnafımız maliyetleri artmadığı sürece hiçbir ücrete zam yapmaz. Dolayısıyla piyasalarda fiyat artışlarının müsebbibi olarak gösterilen esnafımızın bu zan altında kalmaması için ticari akaryakıt ve zorunlu köprü otoyol geçişlerinde destek verilmeli.” diye konuştu.