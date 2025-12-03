Tezmaksan-Mitsubishi İş Birliği: EDMCell Cube

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa’nın CNC otomasyon liderlerinden Tezmaksan Robot Teknolojileri, EMO Hannover 2025 fuarını başarılı bir şekilde tamamladı. Fuarda sergilenen sekiz farklı CubeBOX™ otomasyon sistemi büyük ilgi görürken, Mitsubishi Electric Europe ortaklığıyla geliştirilen yeni tel erozyon otomasyon sistemi EDMCell Cube de ilk kez ziyaretçilere sunuldu.

Yüksek hassasiyet, kesintisiz üretim ve esnek entegrasyon özellikleriyle öne çıkan EDMCell Cube, tel erozyon süreçlerinde otomasyonu erişilebilir kılarak sektörde yeni bir dönem başlattı.

Tezmaksan, fuarla birlikte CubeBOX™ markasının Avrupa’daki bilinirliğini güçlendirirken, ziyaretçilere geleceğin üretim anlayışını bugünden deneyimleme fırsatı sundu.

Sergilenen sekiz farklı sistem, modern üretimin değişen ihtiyaçlarına esnek, verimli ve kullanıcı dostu çözümler sundu.

TÜM SİSTEMLER ROBOCAM AKILLI OTOMASYON YAZILIMIYLA DESTEKLENDİ

Tezmaksan’ın kaynaktan paletlemeye uzanan geniş CubeBOX™ ailesi, fuarda yoğun ilgi gördü. Sergilenen modeller arasında CubeBOX™ WeldingPRO-S, Blues RT-VISE, EDMCell Cube, Tower, Blues DR-3P, IO ve EcoLEAN serisi yer aldı. Tüm sistemler, Tezmaksan’ın geliştirdiği RoboCAM akıllı otomasyon yazılımı ile çalıştı. RoboCAM, operatörün kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak robotik otomasyonun kolay, hızlı ve hatasız yönetimini sağlıyor.

“EDMCELL CUBE TEL EROZYON SÜREÇLERİNDE KESİNTİSİZ ÜRETİM SAĞLIYOR”

Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, Hannover’de beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

CubeBOX™ serimizle hem KOBİ’lerin hem de büyük üreticilerin dijital dönüşümüne rehberlik ediyoruz. İlk kez EMO Hannover 2025’te tanıttığımız, Mitsubishi Electric Europe ile birlikte geliştirdiğimiz EDMCell Cube yoğun ilgi gördü. Mitsubishi Electric’in yüksek hassasiyetli Wire EDM makineleri ile CubeBOX™ otomasyon teknolojisini bir araya getiren bu sistem, tam otomatik yükleme-boşaltma kabiliyeti sayesinde kesintisiz üretim sağlıyor. Kompakt tasarımı ve RoboCAM entegrasyonuyla kullanıcılar için tel erozyonda yeni bir standart oluşturuyor.

“OTOMASYON SİSTEMLERİMİZLE SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ”

Aydoğdu, fuarda ilk kez tanıtılan modellerin de öne çıktığını belirterek şunları ekledi:

-CubeBOX™ WeldingPRO-S, modüler tasarımı, 1.000×1.500 milimetre kaynak masası ve RoboCAM uyumu ile yüksek performans sundu.

-CubeBOX™ Blues RT-VISE, 6 eksenli robotu ve 42 mengeneli döner tabla yapısıyla çift makine beslemede yüksek hassasiyet sağladı.

-CubeBOX™ Blues DR-3P, çekmeceli robot yükleme sistemi ile dikkat çekti.

-Kollaboratif CubeBOX™ IO ve kompakt EcoLEAN V1-V2 sistemleri yalın üretim tesislerinin ilgisini topladı.

-CubeBOX™ Tower, döner yapısı ve 48 palete kadar depolama kapasitesiyle yüksek hacimli üreticilerin odağında yer aldı.

Aydoğdu, “Farklı üretim ihtiyaçlarına hitap eden esnek ve erişilebilir otomasyon sistemlerimizle sanayide dijital dönüşümün önünü açıyoruz.” dedi.