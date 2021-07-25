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THY bugün dolulukta yüzde 76,6 oranına ulaştı

THY bugün dolulukta yüzde 76,6 oranına ulaştı

Kurban Bayramı'nın bitimi dolayısı ile tatilden ve ziyaretlerden dönen vatandaşların da etkisi ile hava yollarındaki yoğunluk artışı, THY yolcu rakamlarına da yansıdı.