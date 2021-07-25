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- THY bugün dolulukta yüzde 76,6 oranına ulaştı
THY bugün dolulukta yüzde 76,6 oranına ulaştı
Kurban Bayramı'nın bitimi dolayısı ile tatilden ve ziyaretlerden dönen vatandaşların da etkisi ile hava yollarındaki yoğunluk artışı, THY yolcu rakamlarına da yansıdı.
- AA
- 25.07.2021 - 13:31
- Güncelleme : 25.07.2021 - 13:56
Türk Hava Yolları'nın (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uçaklarındaki her 4 koltuktan üçünde yolcularının olduğunu belirtti.
TEK GÜNDE 216 BİN MİSAFİR VE 1.397 UÇUŞ
THY'nin yeniden hayal ettikleri noktada olduğunu kaydeden Üstün, "Bugün 216 bin misafirimizi 1.397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.