THY ve Pegasus'tan seçimlerde oy kullanmak isteyen yolcular için ilave haklar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağının açıklanmasının ardından THY ve Pegasus, Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanabilmeleri için bilet iade talepleri ve rezervasyon değişikliklerine ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin 14 Mayıs’ta yapılacağı kesinleşti.

Havayolu şirketleri oy kullanacak Türk vatandaşları için bilet ve rezervasyon değişiklik haklarına ilişkin bazı düzenlemeler yaptı.

THY'den açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından THY’nin seçim dolayısıyla yolculara sunduğu haklara ilişkin bilgilendirme metnini paylaştı.

10 Mart 2023 ve öncesinde düzenlenen biletler için 7 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 20223 dahil arasındaki seferlere kayıtlı tek yön veya 14 Mayıs 2023 tarihini kapsayan gidiş geliş seyahatleri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan yolcular için 21 Mayıs 2023 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla şu işlemleri yapılacağı belirtildi:

Yeni seyahat tarihlerini aynı IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) bölgesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar aynı IATA bölgesindeki seferleri almaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade talepleri hiç kullanılmamış biletler kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmı olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mart 2024 dahil tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır.

Pegasus da düzenleme yaptı

Havayolu şirketi Pegasus'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde oy kullanmak amacıyla seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen yolculara bilet işlemlerinde sunulan ilave haklar olduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: