Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Mal ihracatında rekor kırdık

Türkiye ekonomisi büyümeye, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL BAYRAKLI VE İLTİSAKLI GEMİLER LİMANLARA YANAŞTIRILMIYOR"

Bolat, Sumud Filosu'nun Gazze'ye insana yardım götürürken İsrail'in saldırısına uğradığını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak halkımızla, devletimizle hep birlikte İsrail'in bu saldırılarının karşısında durduklarını ifade etti.

İsrail'in saldırılarına karşı en büyük çabaya gösteren ülkelerden birinin Türkiye olduğunu dikkati çeken Bolat, ulaştırma alanında da İsrail bayraklı gemilerin ve İsrail iltisaklı gemilerin Türk limanlarına dahi yanaştırılmadığını ifade etti.

SON 28 AYIN 16'SINDA REKOR KIRILDI

Bolat, 2025'in ilk 9 ayındaki ihracat verilerinde genel olarak bir artışın olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İlk 9 aya baktığımızda ihracatımızda şunu görüyoruz; 200 milyar 600 milyon dolara ulaştık. Yani yüzde 4,1'lik bir artışımız var.



Geçen yıl aynı dönemde 192,7' milyar bir ihracat vardı. Yani ilk 9 ayda net 8 milyar dolar ihracat artışı sağlamış durumdayız. Hedefimiz önümüzdeki kalan 3 ayda da bu tempoyu devam ettirmek ve hedefimize ulaşmak.



Son 28 ayın 20'sinde mal ihracatımız artış kaydetti. Son 28 ayın 16'ında aylık mal ihracatımız rekor kırdı. Eylül ayı da bu rekorların sonuncusu oldu.



Yıllıklandırılmış mal ihracatımızda da hamdolsun rekor kırdık. En son Temmuz ayında 24 milyar 900 dolarla aylık ihracat rekoru kırarken 269,4 milyar dolarla da yıllıklandırılmış rekor kırmıştık.



Bugün şunu söyleyebilirim ki 269 milyar 750 milyon dolarla son 12 ay yıllıklandırılmış rekor rakama ulaştık. Yani takriben 270 milyar dolar ve bu da yüzde 3,2 artış anlamına gelmektedir. Son bir yıl içinde Eylül'den Eylül'e 8,3 milyar dolar artışımız bulunmaktadır."

EYLÜL AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 6,9 MİLYAR DOLAR

Eylül ayı dış ticaret açığına ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Bakan Bolat, "Eylül ayının dış ticaret açığı 6,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da 7 milyar doların altında. Geçen yıl bu açık 5,2 milyar dolardı. Aradaki farkın çok büyük bölümü altın ithalatından kaynaklanmakta. Altın tabii bir ticari mal değildir, bir finansal ve bir yatırım aracı olarak görülmekte. Bu açıdan dünya finans piyasalarında, emtia piyasalarında hareketlenme olduğunda altında da ve bakır, alüminyum gibi diğer emtia ham maddelerin fiyatları arttığında ithalatta bir önden çekiş dediğimiz ithalat talebini öne çekme uygulamaları olmakta. İlk 9 ay itibariyle dış ticaret açığımız 67 milyar dolar. Bu, açığımızın yıllıklandırılmış olarak 89-90 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini göstermekte" değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATTA EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER MOTORLU KARA TAŞITLARI"

Bolat, mal gruplarında Ocak-Eylül dönemi ihracat verilerini de açıklayarak, ihracatta en çok artış gösteren ürünlerin motorlu kara taşıtları, otomotiv sektörünün hem ana ürünler hem de yan sanayi ürünlerinde 3,1 milyar dolar bir artış sağladığını ifade etti.

Bunun yanı sıra savunma sanayinde yüzde 84'le 1,3 milyar dolar, elektrikli makine ve cihazlarda 800 milyon dolar, altın ve mücevherat ihracatında da 648 milyon dolar olarak gerçekleştiğini işaret etti.

Bakan Bolat, ithalatta artan mal gruplarını da değerlendirerek, motorlu kara taşıtlarının 3,6 milyar dolar, altın ithalatında 3,4 milyar dolar, bu iki kalemde toplam 7 milyar dolar artış olduğunu sözlerine ekledi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkelere de yer veren Bolat, Almanya'nın 1 milyar 904 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını söyledi.

Bolat, sırasıyla İngiltere'nin 1 milyar 361 milyon dolar'la ikinci ve ABD'nin 1 milyar 344 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Bolat, Eylül ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,5 olduğunu ifade etti.

EN FAZLA İTTHALAT YAPILAN ÜLKELER

Eylül ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeleri de açıklayan Bolat, sırasıyla;

Çin 4 milyar 268 milyon dolarla birinci Rusya'nın uluslararası ambargoların da etkisiyle 3 milyar 245 milyon dolarla ikinci, Almanya'nın ise 2 milyar 365 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını duyurdu.

Bolat, Eylül ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde60,4 olduğunu dile getirdi.