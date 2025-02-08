Ticaret Bakanlığı: 2025 yılı ocak ayında 42 ilde ihracat arttı

AA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı Ocak ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 12,7 artış ve 4 milyar 854 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 8,5 artış ve 2 milyar 655 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 2,5 artış ve 2 milyar 9 milyon dolarla üçüncü sırada Bursa yüzde 4,6 artış ve 1 milyar 379 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 2,5 artış ve 945 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İL SIRALAMASI

2025 yılı Ocak ayında ise geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla il bazında liste şöyle:

İstanbul 546 milyon dolarlık artışla birinci il

Kocaeli 207 milyon dolarlık artışla ikinci il

Çorum 140 milyon dolarlık artışla üçüncü il

Bursa 61 milyon dolarlık artışla dördüncü il

İzmir ise 49 milyon dolarlık artışla beşinci il

4 İL 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

2025 2025 yılı Ocak ayında 4 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 42 ilimizde ihracatımız arttı.

"HEDEF DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE"

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: