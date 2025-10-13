Ticaret Bakanlığı: 9 ayda ihracat yüzde 4,1 arttı

Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye, üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.

2025 yılı ocak-eylül döneminde ihracatı yüzde 4,1 oranında artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşirken 27 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

9 aylık dönemde 46 ilde ihracat arttı.

"46 İLDE İHRACAT ARTTI"

Ticaret Bakanlığı'nın ihracat verilerine göre açıklaması şöyle:

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiş, bu sonuç Türkiye'nin ihracat başarısının artık yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını bir kez daha göstermiştir.



Küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiştir.

İLK 9 AYDA 27 İLİ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



27 ilimiz, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.

2025 Yılı Eylül Ayında Faaliyet İlleri Bazında İhracatta;

İstanbul 4 milyar 512 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli 2 milyar 827milyon dolarla ikinci sırada,

Bursa 1 milyar 809 milyon dolarla üçüncü sırada

İzmir 1 milyar 803 milyon dolarla dördüncü sırada,

Tekirdağ ise 1 milyar 189 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

EYLÜLDE İHRACATINI ARTIRAN İLLER

2025 yılı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla;

Bursa 301 milyon dolarlık artışla birinci il,

Çorum 214 milyon dolarlık artışla ikinci il,

İzmir 172 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

Hatay 60 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

Aksaray ise 55 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda.