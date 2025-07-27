Ticaret Bakanlığı, gümrükte 132 'Labubu' oyuncağa el koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Gümrük Kapısı’nda iki ayrı operasyon düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, satışa uygunluklarına ilişkin araştırmalar devam eden Labubu adlı peluş oyuncakların kaçakçılığının önüne geçti.

BOYU KÜÇÜK FİYATI BÜYÜK

Dünyadaki ünlülerin de peşinde olduğu bu oyuncağın küçük boyuna rağmen tanesi 45 eurodan başlıyor.

LABUBU OYUNCAKLAR YAKALANDI

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analiz çalışmaları sonucu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen iki yolcu takibe alındı. Havalimanında, "Labubu" adlı dijital karakterden esinlenerek üretilmiş 132 peluş oyuncağa el konuldu.

YOLCULAR YEŞİL HATTAN ÇIKARKEN YAKALANDI

Yolcuların "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapmaları üzerine yapılan detaylı aramada, valizlerinde toplam 132 adet peluş oyuncak tespit edildi.

OYUNCAKLARIN PİYASA DEĞERİ 659 BİN TL

Satışa uygunlukları halen Ticaret Bakanlığı tarafından incelemede olan ve piyasa değeri yaklaşık 659 bin Türk Lirası olan bu oyuncaklara el konuldu.

HABUR'DA TELEFONLAR YAKALANDI

Habur’da ise transit beyanla taşındığı iddia edilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 tuşlu telefon yakalandı.

Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan transit taşıma rejimi kapsamında Türkiye’ye giriş yapan bir tır, Transit Refakat Belgesi ile Habur Gümrük Kapısı’na yönlendirildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince araç, başlangıç noktasından itibaren takip altına alındı.

Habur’da gerçekleştirilen detaylı arama sonucu beyan edilen 20 bin adet akıllı telefon yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı tespit edildi.

Beyan dışı olarak yurt içinde bırakılmak istenen bu kaçak eşyanın toplam değeri yaklaşık 122 milyon 170 bin Türk Lirası olarak hesaplandı. Söz konusu eşyalara el konularak gerekli işlemler başlatıldı.

TOPLAM 122,8 MİLYONLUK KAÇAK EŞYAYA EL KONULDU

Operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 122,8 milyon TL olan kaçak eşya ele geçirildi.