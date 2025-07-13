Ticaret Bakanlığı'ndan haziranda 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme izin belgelerine ilişkin haziran raporunu yayımladı.

Ticaret Bakanlığı’nın haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebiyle iptal ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgelerine dair listeler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 13 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlenirken 24 belge firma talebi üzerine, 1 belge ise resen iptal edildi.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR?

Dahilde işleme rejimi kapsamında firmalara tanınan bu belgeler, ithalat ile ihracat arasında denge kurarak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Haziran ayında yapılan işlemler, bu çerçevede izleme ve denetim süreçlerinin sürdüğünü gösteriyor.