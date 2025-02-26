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AA

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda denetimlerini sürdüren İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte yaptığı incelemeleri sıklaştırdı.

Yıl başından bu yana denetimlerini ara vermeden sürdüren ekipler, bugün de İstanbul'un 31 ilçesinde ve Mega Center Toptancılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

DENETİMLER MARKET, RESTORAN VE KAFELERDE

Denetimlerde yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılıyor.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla bugün yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, gramaj, fiyat ve stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi.

CEZA KESİLDİ

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Mega Center Toptancılar Sitesi'nde denetimlere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İsmail Menteşe, 81 ilde başta gıda işletmeleri olmak üzere marketlerde, restoranlarda, kafeteryalarda ve fırınlarda denetimlere yoğun bir şekilde devam edildiğini söyledi.

"VATANDAŞLARIN MENFAATLERİNİ KORUMA NOKTASINDA DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla denetimleri artırdıklarını dile getiren Menteşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün de sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük gıda hali olan Mega Center'da vatandaşların menfaatlerini koruma noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kentte 31 ilçede 44 ekiple ve 104 arkadaşımızla denetimlerimiz sürüyor. Bu denetimler kapsamında ocakta da buraya gelmiştik. O gün fiyatları almıştık, bugün de aynı ürünlerin fiyatlarına baktık. Burada 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile diğer kanunlar çerçevesinde denetimlerimize devam ediyoruz.

"ETİKETE UYGULADIĞIMIZ İDARİ YAPTIRIM 3 BİN 166 LİRA OLDU"

İsmail Menteşe, burada fiyat etiketi açısından, alım-satım arasındaki fiyat farkının makul olup olmadığı açısından, künye açısından incelemelerde bulunduklarını kaydederek, "İdari yaptırım miktarlarımız da arttı. Etikete uyguladığımız idari yaptırım 3 bin 166 lira oldu. Haksız fiyatın tespiti halinde bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından uygulanan ceza miktarları da taban fiyatı 143 bin 900 liraya, üst limit de 1 milyon 430 bin liraya yükseltildi. Stokçuluğun da üst limit 17 milyona yükseltildi." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA 1 YILDA YAPILAN DENETİMLER

Bu yıl İstanbul'da yaptıkları denetimlerden bahseden Menteşe, şu bilgileri verdi:

1 Ocak-24 Şubat arasında 4 bin 529 market denetimi gerçekleştirdik. 2 bin 933 restoran, kafe ve lokanta denetledik. 905 de simit işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdik. Bu işletmelerde yaklaşık 27 bin 314 aykırılık tespit ettik ve tutanağa bağladık. 161 milyon 503 bin liralık idari yaptırım tutanağı tuttuk. Bu kapsamda haksız fiyatla ilgili gelen şikayetler üzerinde 3 bin 331 işletmede 5 bin 919 ürünü inceledik. Bu ürünlerden 249 ürünle ilgili haksız fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünler vardı. Bunları bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmesine sunduk.

SEBZE VE MEYVELERİN KÜNYELERİNE BAKILDI

Menteşe, sebze ve meyvelerde künye bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin denetimleri de yaptıklarına değinerek, buradaki her bir aykırılığa 88 bin 663 liralık idari yaptırım uygulandığını söyledi.

"YIL BAŞINDAN 24 ŞUBAT'A KADAR 200 MİLYON LİRAYI AŞKIN İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI"

İsmail Menteşe, "1 Ocak ile 24 Şubat arasında yaptığımız değerlendirmeler ve bunların neticesinde tespit ettiğimiz aykırılıklardan kaynaklı 200 milyon lirayı aşkın idari yaptırım tutanağı tuttuk İstanbul için." şeklinde konuştu.

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Ramazan ayını geçirmeleri için piyasa denetim ve gözetimine devam edeceklerini söyledi.

"İSTANBUL TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ"

Bugünkü denetimlere İstanbul Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığını dile getiren Menteşe, "Ara ara Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan da destek alıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞI BİLDİRİMLERİNİ HEMEN DEĞERLENDİRİYORUZ"

İsmail Menteşe, vatandaşların karşılaştıkları sorunları Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına iletebildiklerini belirterek, ""Buraya e-Devlet üzerinden de şikayetler iletilebiliyor. Buraya yenilik eklendi. Fotoğraf yükleme adedini 5'e çıkardık. Bir de konum bilgisi eklendi. Konum bilgisini açtığınızda ürünle ilgili eksiklik gördüğünüz işletmenin konumunun bilgisi sisteme yükleniyor. Bu, vatandaşlar açısından ciddi kolaylık." şeklinde konuştu.

Vatandaşların kendilerine ilettiği haksız fiyatla ilgili bildirimleri hemen değerlendirdiklerini ifade eden Menteşe, denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi

BURSA'DA RAMAZAN FİYAT DENETİMİ! HURMA VE GIDA ÜRÜNLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Ticaret Bakanlığı ekipleri; Bursa'da Ramazan ayı öncesinde toptancı, market ve kafelerde fiyat denetimi yaptı.

Ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerinde fiyat etiketi ve son kullanma tarihine yönelik denetimler artırıldı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetimlerin yapıldığı illerden biri de Bursa oldu.

HURMA VE GIDA ÜRÜNLERİNE ODAKLANILDI

Bursa'daki marketlerde Ramazan ayına özel hurma ve gıda stantları tek tek incelendi.

Kafelerde de fiyat listelerinin görünür ve ulaşılır yerlerde olup olmadığına bakıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

RAF VE KASA FİYATLARINA BAKILDI

Marketlerde de denetim yapan ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler faturaları inceledi, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere idari para cezası verildi.

Ekipler, gıda toptancılarında da fiyat tespit denetimleri yaptı.

Denetimlerin Ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.

ANTALYA'DA RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE TOPTANCI, MARKET VE KAFELERDE FİYAT DENETİMİ YAPILDI

Antalya'da ramazan ayı öncesinde toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde restoran ile kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

Marketlerde de denetim yapan ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler faturaları inceledi, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Ramazan ayı öncesinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını, ekiplerinin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik, kafe ve restoranlarda ise menü denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

VATANDAŞLARIN EKONOMİK MANFAATİ KORUNUYOR

Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için ekiplerin denetimleri aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Özşahan, ürünlerde haksız fiyat artışı olduğu tespit edilirse Bakanlık tarafından idari yaptırım cezası uygulandığını belirtti.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerin Bakanlığın hayata geçirdiği Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden yapılabileceğini vurgulayan Özşahan, bu yıl Antalya genelinde yaklaşık 6 bin 500 iş yerinin denetlendiğini ve 2 milyon 225 bin lira idari ceza uygulandığını kaydetti.

ANKARA'DA RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE FİYAT DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde toptancı, market ve restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Bakanlık ekipleri, ülke genelindeki restoran, market ve toptancı gibi ramazanda yoğun hizmet sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda başkentte bir restoran ile Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) Sitesi'nde denetim yapıldı.

FİYAT TARİFELERİ İŞ YERİ KAPISINDA VAR MI?

Restoran denetiminde fiyat tarifesinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

FİYAT TARİFELERİ MENÜ İLE UYUMLU MU?

Bakanlık ekiplerince, fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı ve tüketiciden hizmet bedeli alınıyorsa bunun menüde açıkça belirtilip belirtilmediği denetlendi.

GİMAT'ta da ekipler, ramazanda çok tüketilen bulgur, pirinç ve mercimek gibi ürünleri satan bir işletmeyi denetledi. Burada, fiyat etiketlerine yönelik kontroller yapıldı.

(Bursa denetimlerinden)

(Bursa denetimlerinden)

(Antalya denetimlerinden)

(Antalya denetimlerinden)

(Antalya denetimlerinden)

(Antalya denetimlerinden)

(Antalya denetimlerinden)

(Antalya denetimlerinden)

(Antalya denetimlerinden)

(Antalya denetimlerinden)

(Ankara denetimlerinden)

(Ankara denetimlerinden)

(Ankara denetimlerinden)

(Ankara denetimlerinden)

(Ankara denetimlerinden)

(Ankara denetimlerinden)