Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele için 930 sözleşmeli personel alacak Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadelede etkinliğini artırmak için kadrolarını güçlendiriyor. Bu doğrultuda yeni personel alımı yapılacak. Ticaret Bakanı Bolat, personel alımının ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

AA

Türkiye'nin sınırlarındaki gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele tüm hızı ile sürüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 930 sözleşmeli personel istihdam edeceklerini duyurdu.

Adaylar, KPPS puan üstünlüğüne göre sözlü sınavla seçilecekler.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." diyerek, söz konusu personelin alım sürecine ilişkin paylaşım yaptı.

602 personel merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek

Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alacakları 602 sözleşmeli personelle ilgili alım sürecini başlattıklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

88'i koruma ve güvenlik görevlisi ve 240'ı idari destek personeli olacak

Ayrıca eş zamanlı olarak KPSS puan üstünlüğüne göre alım sürecini başlatacağımız 88 koruma ve güvenlik görevlisi ve 240 idari destek personeli ile birlikte Bakanlığımız hizmetlerinin kalitesi de artırılacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)