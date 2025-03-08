Ticaret Bakanlığı kadrosunu genişletiyor: 988 yeni iş imkanı

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alacaklarını bildirdi

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı ailesini genişlettiklerini belirten Bolat, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini vurguladı.

PERSONELİN 865'İ SÖZLEŞMELİ, 123'Ü KADROLU OLACAK

Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının altını çizerek, "Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PERSONEL ALIMININ DETAYLARI

Paylaşımda; 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'u mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisine yer verildi.