Ticaret Bakanlığı OVP adımlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, katılımcı bir anlayışla hazırlanan 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) kamuoyu ile paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, 2026-2028 Orta Vadeli Program kapsamında, ihracatta rekabetçiliğin artırılması, yeni pazarlarda güçlenme, yerli üretimin korunması, ithalat bağımlılığının azaltılması, dış ticarette iş süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleri doğrultusunda stratejik adımların atılacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik dönüşümün hızlandırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için temel bir çerçeve çizmektedir.

"AMAÇ FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK"

Orta Vadeli Program'da amacımız; makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek, mali disiplini korumak ve enflasyonu tek haneye indirerek fiyat istikrarını sağlamaktır. Bunun yanında üretkenliği artırmayı, Ar-Ge ve yenilikçiliği desteklemeyi, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz. Beşeri sermayemizi güçlendirecek, iş gücü piyasasını daha etkin hale getirecek, yatırım ortamını iyileştirecek ve kayıt dışılığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağız.

"KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER ARASINDA GÜÇLÜ YOL HARİTASI"

Küresel düzeyde belirsizliklerin, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik kırılganlıkların arttığı bir dönemde, OVP Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliği taşımaktadır.

"OVP KLAVUZ OLACAK"

Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir süreçte, OVP; etkin, ekonomi politikalarının uygulanmasında kılavuz olacaktır.

OVP KAPSAMINDA, TİCARET BAKANLIĞI'NIN ÖNCELİKLERİ:

-İhracatta rekabetçiliğin cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme, artırılması ve yeni pazarlarda güçlenme.

-Yerli üretimin korunması ve ithalat bağımlılığının azaltılması.

-Enflasyonla mücadele ve piyasa dengesinin güçlendirilmesi.

-Dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması.

"TİCARETİN YÜZYILI" VİZYONU İÇİN STRATEJİK ADIMLAR:

İHRACATTA STRATEJİK HEDEFLER (2025-2028)

2025 yılı için 273,8 milyar dolar mal ihracatı hedeflenmektedir.

2026 yılında bu rakamın 282,0 milyar dolara yükselmesi planlanmaktadır.

Program döneminin sonunda, 2028 yılında mal ihracatının 308,5 milyar dolara ulaşması amaçlanmaktadır.

Ürün ve pazar çeşitliliği artırılarak, dünya ticaretinden alınan pay yükseltilecektir.

CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE KALICI İYİLEŞME

2025 yılında 22,6 milyar dolar olması öngörülen cari işlemler açığı, 2028 yılında kademeli olarak 18,5 milyar dolara düşürülecektir.

Cari işlemler açığının GSYH içindeki payı, 2025'teki yüzde 1,4 seviyesinden 2028 yılı sonunda yüzde 1,0 seviyesine indirilecektir.

-Teknoloji yoğun üretim ve yüksek katma değerli ihracatla cari denge güçlendirilecektir.

-İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu tehditlere karşı uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacak ve ithalata bağımlılığı azaltılması yönünde üretim ve teşvik politikaları uygulanmaya devam edilecektir.