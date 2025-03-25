Ticaret Bakanlığı: Tamire bıraktığınız mala benzer ürün talep edebilirsiniz

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Tüketiciler bazı haklarını bilmiyor.

Ticaret Bakanlığı da bu konuyu aydınlatmak için önemli bilgileri yayınlıyor.

Ticaret Bakanlığı, "Bunları biliyor muydunuz?" başlıklı bilgilendirme serisinde, tamire bırakılan ürüne benzer nitelikte ürün talep edebileceği bilgisini verdi.

Verilen bilgiler; tamire verilen eşyanın 10 iş günü içinde onarılmadığı durumlarda geçerli.

10 GÜNDE TAMİR EDİLMEZSE, TAMİR BİTENE KADAR BENZER ÜRÜN VERİLMELİ

Buna göre, tamire bırakılan ürünün 10 iş günü içinde tamir edilmemesi halinde üretici ya da ithalatçıdan tamir tamamlana kadar benzer özelliklere sahip bir ürün talep edebileceği aktarıldı.