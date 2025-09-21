Ticaret Bakanlığı tüketicileri sosyal medya paylaşımına karşı uyardı

Ticaret Bakanlığı, bir markette satılan ürünün maliyetine ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, sosyal medya kullanıcılarına, içeriklerini teyit etmeleri ve güvenilirliğinden emin olmaları uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bir paylaşıma ilişkin bilgi verildi.

PAYLAŞIM DEZERFORMASYON İÇERİYOR

Dezenformasyon içerikli olduğu vurgulanan paylaşımda, bir markette satılan ürünün maliyetinin gerçekten uzak şekilde, satış fiyatının çok altında gösterildiği bildirildi.

Videoyu çeken sosyal medya kullanıcısının yeni bir paylaşım daha yaparak ürünün markete geliş fiyatının ilk paylaşımın aksine 351 lira olduğunu söylediğine dikkati çekildi.

"HEM ÜRETİCİNİN HEM TİCARET ERBABININ HEM DE TÜKETİCİNİN YANINDA OLUNACAK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: