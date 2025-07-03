Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı tüketicileri uyardı

Yapay zeka araçlarıyla dijital mecralarda dolaşıma sokulan sahte videolarla, kamuoyunda güven oluşturmuş kişiler tarafından yatırım tavsiyesi verildiği izlenimi oluşturmak suretiyle yapılan paylaşımlar, dolandırıcılık girişimleri olarak tanımlanıyor.

Bu tür paylaşımlara itibar edilerek yaşanan kayıplardan doğan mağduriyetler nedeniyle Ticaret Bakanlığına yapılan şikayetlerde artış yaşanmaya başlandı.

Ticaret Bakanlığı, sorumlu olduğu mevzuat kapsamında tüketicilere yönelik bu tür aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarla mücadelesini sürdürüyor.

ŞİKAYET BAŞVURU KONUSU

Bakanlık, şikayet başvurularında ifade edilerler şöyle listeledi:

• Yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaatleri sunulduğu,

• FOREX, halka arz ve kripto varlık yatırımı yapıldığı izlenimi verildiği,

• Kamu kurumlarının, uluslararası yatırım kuruluşlarının isim ve logolarının kullanıldığı,

• Yurt dışı menşeili telefon numaraları, internet siteleri ve mobil uygulamaların, kamuoyunda tanınan kişilerin isimleri, fotoğrafları ve videolarının yapay zeka oluşturulmuş ilan ve reklamlarda kullanıldığı,

• Çeşitli sosyal medya veya diğer mecralarda verilen reklam ve ilanlarda detaylı bilgilerin sosyal mesajlaşma platformlarında verildiğine yönelik beyanların yer aldığı,

• Sosyal mesajlaşma platformlarında, kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerin, paylaşılan hesap numaralarına para yatırılması yönünde telkinde bulunduğu,

• İlk başta küçük tutarlarda menfaat sağlansa da sonrasında kişilerden daha yüksek tutarlarda para yatırılmasının talep edildiği, hatta bu amaçla kişilerin kredi kullanmaya teşvik edildiği ifade edildi.

SİBER TEHDİTLERE KARŞI TÜKETİCİLERE UYARILAR

Ticaret Bakanlığı, bu gibi yatırım dolandırıcılıklarına maruz kalmamak adına şu konulara dikkat çekti:

• Şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli davranılması,

• Herhangi bir hesaba para yatırılmasına ilişkin taleplerin dikkate alınmaması,

• Mağdur olunması halinde para yatırılması istenen hesaplara ait IBAN numarası ya da iletişime geçilen telefon numarası veya internet siteleri bilgileri belirtilerek ilgili Kurumlara bildirilmesi önem arz etmektedir.



