Ticaret Bakanlığı: Yılın ilk 2 ayında 40 ilde ihracat arttı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılı şubat ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Tekirdağ ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olurken Ankara, Gaziantep, Mersin, Sakarya ve Manisa ikinci beşte yer alan illerimiz olmuştur. Ayrıca 2026 yılı ocak-şubat döneminde 40 ilimizde ihracatımız artmıştır. 10 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. 2026 yılı ocak-şubat döneminde ihracatımız yüzde 1,2 oranında azalışla 41 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" denildi.

İHRACATTA İLK 5 İL

Şubat ayı ihracatında İstanbul'un 4 milyar 287 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli'nin 2 milyar 944 milyon dolarla ikinci sırada, Bursa'nın 1 milyar 702 milyon dolarla üçüncü sırada, İzmir'in 1 milyar 601 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ'ın ise 1 milyar 63 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışının ise 255 milyon dolarlık artışla Bursa, 131 milyon dolarlık artışla Ankara, 86 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 59 milyon dolarlık artışla Adana, 51 milyon dolarlık artışla Yalova'da yaşandığı ifade edildi.

