Altının gramı 7 bin 375 liradan işlem görüyor

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü hareketlendirdi.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 7 bin 357 liradan tamamladı.

ALTININ GRAMI 7 BİN 375 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altın yeni güne yükselişle başladı.

Altının gramı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 375 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 5 BİN 206 DOLAR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist endişeleri azaltmasıyla, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 206 dolardan işlem görüyor.