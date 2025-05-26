Ticaret Bakanlığı'ndan Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi açıklaması

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında "Bilindiği üzere, yurt dışından posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve gönderilen eşyanın Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) ile beyanı Ticaret Bakanlığımızdan dolaylı temsil yetkisi alan operatör hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından yapılmaktadır." şeklinde bilgi verdi.

KILAVUZU VAR

Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi'nin operatör firmalar tarafından doğru ve hızlı bir şekilde sunulabilmesini teminen dikkat edilmesi gereken hususlara ve teknik iş süreçlerine Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Yükümlü Beyan Kılavuzu"ndan ulaşılabiliyor.