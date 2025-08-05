Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV sonrası ek ödemelere sıkı takip: 684 bin 214 TL para cezası

Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişmenin sürekli takip edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına karşı harekete geçileceğini bildirdi

Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurular üzerine yapılacak denetimlerde, bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk Lirası'na kadar idari para cezası uygulanabilecek.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PİYASA İŞLEYİŞİNİ BOZANLAR TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerimizin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme Ticaret Bakanlığımızın sürekli takibi altındadır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere aykırı uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve otomotiv sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının tesisi yönünde hiçbir taviz verilmemekte; bu amaçla gerekli tüm düzenleyici adımlar gecikmeksizin ve kararlılıkla atılmakta; denetimlerimiz sayesinde gerekli hallerde idari yaptırımlar etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmaktadır.

ŞİKAYETLER ARTTI

ÖTV oranlarında 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığımıza ulaşan sözlü ve yazılı şikayetlerde, bazı yetkili satıcıların ÖTV değişikliğinden önce taşıtın vergilerini (ÖTV ve KDV'sini) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etmelerine rağmen, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme talep ve tahsil ettikleri yönünde iddialara ve şikayetlere yer verilmektedir. Bu tür uygulamalar yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar vermektedir.

EK ÖDEME ALINMAMALI

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince; ÖTV ve KDV'si alıcıdan tahsil edilen taşıtın satış fiyatının arttırılmaması, taşıt fiyatının sabitlendiğinin alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcılar tarafından alıcıdan ek ödeme tahsil edilmemesi gerekmektedir.

"EK ÖDEME İSTEYENLERE YARGI YOLU AÇIK"

Bu doğrultuda, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın ÖTV ve KDV'sini veya tüm taşıt bedelini ödemesine rağmen, 24 Temmuz 2024 tarihinden önce fatura düzenlenmediği gibi gerekçelerle kendisinden ek ödeme tahsil edilen alıcılar yargı yoluna gidebileceği gibi, Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığımıza da şikâyet başvurusunda bulunabilirler. Yönetmeliğin emredici hükmüne aykırı olduğundan, ÖTV değişikliği sonrasında yetkili satıcılarca ek ödeme tahsil edilebileceğine dair sözleşme hükümleri geçersizdir.

"TALEP MEVZUATA AYKIRI"