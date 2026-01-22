Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı Gıda tüketiminin arttığı Ramazan için fahiş fiyat ve gıda güvenliği açısından denetim ve uygulanacak politika ile ilgili hazırlıklar sürüyor.

Sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaların süreceği bildirildi. Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market temsilcilerinin katılımıyla piyasa dengelerinin değerlendirildiği bir toplantı yapıldığını paylaştı. Bakanlığın sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü bildirildi. SEKTÖR PAYDAŞLARI İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILACAK Toplantıda sektör paydaşları ile iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Toplantıda başta Ramazan ayı öncesinde piyasa dengelerinin korunması olmak üzere, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat oluşum süreçleri, maliyet unsurları, tedarik zincirinde yaşanan güncel gelişmeler ve piyasa işleyişi ayrıntılı şekilde ele alındı. "FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ" Sektör paydaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi.



Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak ve piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısını tesis etmek, temel önceliğimizdir.

