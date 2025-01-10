Ticaret borsalarında 369 bin ton fındık işlendi! En fazla Sakarya'da

AA

Giresun Ticaret Borsası, ticaret borsalarında 4 ayda 369 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğünü bildirdi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin verilen bilgiye göre, geçen yılın ağustos-kasım döneminde borsalarda 369 bin 629 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

EN FAZLA İŞLEM SAKARYA'DA

En fazla işlem, 88 bin 347 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi.

Bu kenti 69 bin 174 tonla Düzce/Bolu, 68 bin 446 tonla Ordu, 53 bin 426 tonla Giresun takip etti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN İLLER

Sakarya- 88 bin 347 ton

Düzce/Bolu-69 bin 174 ton

Ordu-68 bin 446 ton

Giresun-53 bin 426 ton