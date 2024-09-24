TİGEM 20 bin ton koyun sütü satacak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile 20 bin ton koyun sütü açık artırma usulüyle satılacak.

AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), tarım ve hayvancılık alanında çalışmalarına devam ediyor.

TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü üretimi 20 bin ton koyun sütünün satışı gerçekleştirilecek.

Kurumun dünkü Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 1 yıllık tahmini 4 bin ton ve 5 yıllık toplam tahmini 20 bin ton koyun sütü, otomatik süt sağım tesisinde sağımı, nakliyesi ve depolanması müşteri tarafından yapılması kaydıyla 5 yıllığına açık artırma usulüyle satılacak.

İHALE ZAMANI

İhale, 3 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Ankara TİGEM İhale Salonu'nda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Konuya ilişkin şartname, "www.tigem.gov.tr" internet adresindeki "Pazarlama İhaleleri" kısmından görülebilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT TURARI

İhalede, geçici teminat tutarı 8 milyon 542 bin 274 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)