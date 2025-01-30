TİGEM ihaleyle 16 safkan Arap kısrağı satacak
AA

Arap kısrakları, özellikle yarış ve üretim amaçlı yüksek talep gören, soyu tükenmemiş, kaliteli atlar olarak değerini koruyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre; 16 safkan Arap kısrağı, tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

TAY BAŞINA 20 BİN LİRA

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, 4 Şubat tarihinde saat 14.00'te yapılacak ihalede geçici teminat tutarı, tay başına 20 bin lira olacak.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" internet adresinden veya TİGEM işletmelerinden görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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