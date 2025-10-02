TİM: Geçen ay 49 ilin ihracatı arttı

Türkiye, eylülde 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Aylık ihracatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış yaşandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, eylülde 26 sektörün 15'inde ihracat artarken 11'inde azaldığını belirterek, "Firmaların yasal merkezlerini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 49 ilimiz ihracatını artırdı." dedi.

Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat verilerini değerlendirdi.

Gültepe, yılın 9 ayında ihracatta 200,6 milyar dolara, son 12 aylıkta ise yaklaşık 270 milyar dolara ulaştıkları bilgisini vererek, 9 ayda ihracat artışının yüzde 4,1, yıllıklandırılmış olarak da yüzde 3,2 artış sağlandığını ifade etti.

Hizmetler ihracatı verilerinin iki ay geriden geldiğine dikkati çeken Gültepe, hizmet ihracatının eylülde ihracata katkısının 12,3 milyar dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi.

"GEÇEN AY 49 İLİMİZ İHRACATINI ARTIRDI"

Gültepe, sektörlere bakıldığında otomotivin yine ilk sırada olduğu aktararak, şöyle konuştu:

Otomotiv 3,7 milyar dolar. İkinci olarak 2,5 milyar dolarla kimya sektörümüz geliyor. Üçüncü 1 milyar 517 milyon dolarla elektrik elektronik sektörümüz, Sonra çelik yine çok yakın birbirine 1,5 milyar dolar ve ardından hazır giyim sektörü de 1 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplamda 26 sektörün 15'inde ihracat arttı, 11'i eksi yazdı. Firmaların yasal merkezlerini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 49 ilimiz ihracatını artırdı.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER

En çok ihracat yapan ilk 5 il sıralamasında büyük değişiklik olmadığını belirten Gültepe, bu illerin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olduğunu söyledi.

Gültepe, ilk kez ihracat yapan firmalara ilişkin de bilgi vererek, "Eylülde ilk kez ihracat yapan firma sayısı 1.030, bu firmalarımızın ihracata katkısı 75,5 milyon dolar." ifadesini kullandı.

Eylülde birim ihracat değeri kilogram fiyatının 1,49 dolar olduğuna işaret eden Gültepe, paritenin ihracata söz konusu ayda yaklaşık 593 milyon dolarlık olumlu katkıda bulunduğunu bildirdi.

Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerde Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak'ın yer aldığını aktararak, "45 ülkede yüzde 50'nin, 100 ülkede ise yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Toplamda 123 ülkeye ihracatta artış sağladık." dedi.