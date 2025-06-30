TMO üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde hububat aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm buğday ve arpalar satın alıyor.

TMO bir açıklama yaparak, 12 Mayıs'tan bugüne kadar üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde hububat alındığını bildirdi.

TMO'nun yaptığı açıklamada, 12 Mayıs'ta başlanan "2025 Dönemi Hububat Alım Kampanyası" kapsamında, ülke genelindeki iş yerleri ve protokol imzalanan lisanslı depolar dahil olmak üzere 600'ün üzerindeki alım noktasında faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

BUGÜNE KADAR ÜRETİCİDEN 1 MİLYON TONUN ÜZERİNDE ALIM

Bu doğrultuda, bugüne kadar üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde hububat alımı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: