TMSF, Ekotürk'e el koydu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e el koydu.
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk, TMSF yönetimine geçti.
EkoTürk Yönetim Kurulu'nda, Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyordu.
Kanala kısa süre içerisinde kayyum atanacağı öğrenildi.
YENİ YÖNETİM GÖREVDE
Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan TMSF, bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA 15’TEN FAZLA ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti.