TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını ihale ile satacak

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (RHG Enertürk) ve Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Muradiye Elektrik) paylarını satışa çıkardı.

TMSF'nin, RHG Enertürk ve Muradiye Elektrik paylarının satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İLANDA MUHAMMEN BEDEL VE DİĞER AYRINTILAR YER ALIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilana göre, muhammen bedeli Muradiye Elektrik’in 1,8 milyar lira, RHG Enertürk'ün de 4,6 milyar lira olan ihale, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle açık ihale usulü ile "Şartname"de belirtilen kayıt ve şartlarla yapılacak.

MURADİYE ELEKTRİK İÇİN TEKLİF VERME SÜRESİ

200 milyon lira olan şartname ücretleri kapsamında, Muradiye Elektrik'in satışında ihaleye katılabilmek için 90 milyon lira, RHG Enertürk için ise 230 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 7 Nisan saat 16.30'a kadar tekliflerin verilmesi gerekiyor.

RHG ENERTÜRK İÇİN TEKLİF VERME ŞARTLARI

RHG Enertürk'ün ihalesi 8 Nisan saat 10.00'da, Muradiye Elektrik'in ise 9 Nisan saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.