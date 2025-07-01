TMSF, İstikbal Mobilya ve Akfel Gaz Grubu'nu satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (İstikbal Mobilya) satışa çıkardı.

TMSF tarafından Hazine'ye ait İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 12 milyar 500 milyon TL'lik muhammen bedel ile satışa çıkarıldı.

TMSF; Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkaracak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TMSF'nin Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışına ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İSTİKBAL MOBİLYA İÇİN SON TEKLİF VERME TARİHİ

12 milyar 500 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarılacak İstikbal Mobilya'yı almak isteyenler son tekliflerini; 29 Eylül saat 16.30'a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'na elden teslim edebilecek.

İhale; 30 Eylül saat 10.00'da TMSF'de başlayacak ve kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma yapılacak.

AKFEN GAZ GRUBU İÇİN

Buna göre, muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 2 milyon 100 bin dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da saat 14.30'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.