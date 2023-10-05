TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı eylülde arttı Sanayi kapasite raporu sayısının artması üretimdeki hareketliliğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. TOBB'un eylülde onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı da aylık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi.

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre kapasite raporu sayısı ile istihdam artışı açıklandı.

Buna göre, eylülde onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 486'ya çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il, İstanbul (1.066), Bursa (354), İzmir (273), Ankara (266) ve Gaziantep (195) olarak sıralandı.

Aktif kapasite raporlarının toplam sayısında artış

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Eylül 2022'de 93 bin 328 iken geçen ay yüzde 4 yükselerek 97 bin 97'ye ulaştı.

Toplam çalışan sayısı yükseldi

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 4,7 artışla 3 milyon 978 bin 661 olarak hesaplandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)