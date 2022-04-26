Petrol
101.62
-0.53%
Euro
15.80
-0.19%
Dolar
14.79
0.14%
Altın
906.19
0.47%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
599.774
4.75%
BTXN Coin
20.74
3.08%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Tokat’ta sebze ve meyve fiyatları düştmeye başladı

    Yurt genelinde gıda fiyatlarının yüksek olmasından yakınırken Tokat'tan meyve ve sebze fiyatlarının düştüğü ve bayramdan sonra daha da düşeceği haberi geldi.
    • 26.04.2022 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat’ta sebze ve meyve fiyatları düştmeye başladı

    Havaların ısınması ve üretimin artması ile Tokat’ta yaş sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. Tokat’ta pazar tezgahlarına yansıyan sebze meyvedeki indirimin bayram sonrasında devam etmesi bekleniyor.

    Konu ile ilgili bilgi veren Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, sebze fiyatlarında bayram sonrasında yüzde 50 düşüş beklendiğini aktarıyor.

    "Fiyatlarımızda Ramazan’ın başına göre 3-5 lira düşüş var"

    Niksarlı, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş olduğuna dikkat çekerek, “Mevsim şartlarının iyileşmesiyle birlikte fiyatlarımızda Ramazan’ın başına göre 3-5 lira düşüş var. İnşallah Ramazan’dan sonrada havaların güzel gitmesi ile fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz.

    Tokat

    Ürünler yetişmeye başladı

    Mevsim şartlarına göre yetişmiş bir mal yoktu. Ama şu anda artık ürünler hızlı bir şekilde yetişmeye başladı.” dedi.

    İHA'nın haberine göre, komisyoncu Ali Çiçek ise Ramazan öncesine göre fiyatlarda düşüş olduğunu ifade ederek, “Domates haricinde diğer biber çeşitleri, yeşillik çeşitleri hava şartlarından dolayı hepsi düştü. İhracat çok fazlaydı bu sene. İhracatta fiyatları yükseltti. Vatandaşımız bayramdan sonra rahatlıkla alışverişini yapıp sebzesini meyvesini tüketebilir. Fiyatlarda düşüş olur.” diye konuştu.

    Tokat

    Domates fiyatını koruyor ama diğer fiyatlar düştü

    Domatesin fiyatını koruduğunu belirten Çiçek, “Salatalık halde 8 lira, patlıcan 10 lira. Yeşillikler marullar 5-6 lira civarlarında. Maydanozlar 3 liraya düştü. Karnabahar 3 lira. Brokoli 5 lira. Fiyatlar baya düşüş var.” ifadelerini kullandı.

    Tokat


    İlginizi Çekebilir

    Küçükçekmece’de yoğurt çalan kadınlar kamerada
    3. Sayfa

    Küçükçekmece’de yoğurt çalan kadınlar kamerada

    Ukrayna'da merto istasyonlarında geçen 2 ay
    Dünya

    Ukrayna'da merto istasyonlarında geçen 2 ay

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Görüş Bildir