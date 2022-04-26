Tokat’ta sebze ve meyve fiyatları düştmeye başladı

Yurt genelinde gıda fiyatlarının yüksek olmasından yakınırken Tokat'tan meyve ve sebze fiyatlarının düştüğü ve bayramdan sonra daha da düşeceği haberi geldi.

Havaların ısınması ve üretimin artması ile Tokat’ta yaş sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. Tokat’ta pazar tezgahlarına yansıyan sebze meyvedeki indirimin bayram sonrasında devam etmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, sebze fiyatlarında bayram sonrasında yüzde 50 düşüş beklendiğini aktarıyor.

"Fiyatlarımızda Ramazan’ın başına göre 3-5 lira düşüş var"

Niksarlı, sebze ve meyve fiyatlarında düşüş olduğuna dikkat çekerek, “Mevsim şartlarının iyileşmesiyle birlikte fiyatlarımızda Ramazan’ın başına göre 3-5 lira düşüş var. İnşallah Ramazan’dan sonrada havaların güzel gitmesi ile fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz.





Ürünler yetişmeye başladı

Mevsim şartlarına göre yetişmiş bir mal yoktu. Ama şu anda artık ürünler hızlı bir şekilde yetişmeye başladı.” dedi.

İHA'nın haberine göre, komisyoncu Ali Çiçek ise Ramazan öncesine göre fiyatlarda düşüş olduğunu ifade ederek, “Domates haricinde diğer biber çeşitleri, yeşillik çeşitleri hava şartlarından dolayı hepsi düştü. İhracat çok fazlaydı bu sene. İhracatta fiyatları yükseltti. Vatandaşımız bayramdan sonra rahatlıkla alışverişini yapıp sebzesini meyvesini tüketebilir. Fiyatlarda düşüş olur.” diye konuştu.

Domates fiyatını koruyor ama diğer fiyatlar düştü

Domatesin fiyatını koruduğunu belirten Çiçek, “Salatalık halde 8 lira, patlıcan 10 lira. Yeşillikler marullar 5-6 lira civarlarında. Maydanozlar 3 liraya düştü. Karnabahar 3 lira. Brokoli 5 lira. Fiyatlar baya düşüş var.” ifadelerini kullandı.