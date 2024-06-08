Tokat'ta yetişen akzambak çiçeğinin faydaları çok, fiyatı dudak uçuklatıyor Tokat'ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği, sağlığa faydaları ve fiyatıyla dikkat çekerken kilosu 5 bin euroya satılıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Akzambak çiçeğinin özellikle poleni ve yaprakları hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.

Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Doğal bir antibiyotik

Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliğine sahip. Ürünlerinin uluslararası alandaki talebinin yüksek olduğunu vurgulayan akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, özellikle yurt dışındaki müşterilerin sağlıklarını önemsediklerini belirtiyor.

Akzambak poleni özellikle organik boya yapımında tercih edilirken, yaprakları da çeşitli sağlık sorunlarına şifa kaynağı olmasıyla biliniyor.

Hem kazanç hem de sağlık aracı

Akzambak, hem ekonomiye katkı sağlayarak bölge ekonomisine canlılık kazandırıyor hem de sağlık açısından önemli bir kaynak olarak yerel ve uluslararası pazarda talep görüyor.

“Çayını Almanya, Hollanda ve Fransa’ya polenini ise Zurih’e gönderiyoruz”

Yurt dışından polen ve yapraklarına talebin fazla olduğunu söyleyen akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, şöyle konuştu:

Çiçeğini topluyoruz. Ortasındaki polenleri de makas yardımıyla alıyoruz. Polenleri başka bir kaba koyuyoruz. Çiçekleri başka bir kaba koyuyoruz. Polenleri daha sonra elek yardımıyla eliyoruz ve kurutmaya bırakıyoruz. Poleni boya yapımında kullanılmaktadır. Bal ile karıştırılıp yenildiğinde karaciğerin yenilenmesini sağlıyor. Topladığımızı çiçeklerin yapraklarından çayı meydana geliyor. Her sabah ve akşam içilmelidir. Baş ağrısı, sinüzit ve nefes darlıklarına iyi geliyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından talebimiz var.

"Kilosu 5 bin euro"

Genellikle yurt dışından talep oluyor. Yurt dışındakiler sağlıklarını çok düşünüyorlar. Polenimiz organik boya yapımında kullanılmaktadır. Kilosu 5 bin euro civarındadır. Çayımızı ise yurt dışına 2 bin 500 euro civarında gönderiyoruz.

Çayı Adana'ya, poleni Zürih'e gidiyor

Çayımızı Adana başta olmak üzere yurt dışında Almanya, Hollanda ve Fransa gibi yüksek verim olan yerlere gönderiyoruz. Polenini Zürih’e organik boya fabrikasına gönderiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)